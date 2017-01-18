Минчане без мусоропроводов будут платить на 30% меньше за вывоз отходов

В первом квартале 2017 года в Минске введут дифференцированные тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Тариф для жителей домов без мусоропроводов будет примерно на 30 процентов меньше, чем в домах, где они установлены.

«Для тех, у кого заварен мусоропровод или его нет, тариф будет снижен, а для тех, кто проживает в домах с действующим мусоропроводом, - соответственно, повышен», - сообщил на пресс-конференции в среду, 18 января, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов.

По его словам, необходимые расчеты уже произведены, затем будет подготовлены проект решения Мингорисполкома, который отправят на юридическую экспертизу, пишет БелТА . Виталий Смирнов предположил, что соответствующее решение может быть принято до конца января.

Также он отметил, что в прошлом году в Минске было заварено около 4 тыс. стволов мусоропроводов при задании 1 тыс. «На этот год такие же планы», - сообщил гендиректор предприятия. При этом сами жильцы домов могут выступить с соответствующей инициативой, для чего потребуется согласие более половины собственников и нанимателей.