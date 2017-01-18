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18. 01. 2017

Минчане без мусоропроводов будут платить на 30% меньше за вывоз отходов

В первом квартале 2017 года в Минске введут дифференцированные тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Тариф для жителей домов без мусоропроводов будет примерно на 30 процентов меньше, чем в домах, где они установлены.

«Для тех, у кого заварен мусоропровод или его нет, тариф будет снижен, а для тех, кто проживает в домах с действующим мусоропроводом, - соответственно, повышен», - сообщил на пресс-конференции в среду, 18 января, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов.
 
По его словам, необходимые расчеты уже произведены, затем будет подготовлены проект решения Мингорисполкома, который отправят на юридическую экспертизу, пишет БелТА. Виталий Смирнов предположил, что соответствующее решение может быть принято до конца января.
 
Также он отметил, что в прошлом году в Минске было заварено около 4 тыс. стволов мусоропроводов при задании 1 тыс. «На этот год такие же планы», - сообщил гендиректор предприятия. При этом сами жильцы домов могут выступить с соответствующей инициативой, для чего потребуется согласие более половины собственников и нанимателей.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • ЖКХ
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