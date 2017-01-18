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18. 01. 2017

В Гомеле пьяный бесправник на VW скрывался от ГАИ и вылетел в кювет

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомеле пьяный водитель автомобиля Volkswagen Golf попытался скрыться от сотрудников ГАИ на скорости 120 километров в час и попал в ДТП. Машина проломила ограждение на дороге и вылетела в кювет.

Ночью в среду, 18 января, инспекторы заметили на улице Косарева автомобиль Volkswagen, который вилял из стороны в сторону. Водитель проигнорировал их требование об остановке и увеличил скорость. Сотрудники ГАИ бросились догонять нарушителя. При выезде на улицу Объездную нетрезвый мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего машина съехала в кювет.
 
Однако гомельчанин решил не сдаваться. Он выбрался из автомобиля и стал убегать от инспекторов, но те его быстро задержали. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. В отношении него составили одиннадцать административных протоколов. Также выяснилось, что гомельчанин ехал без прав – их отобрали еще в 2014 году за управление машиной в нетрезвом состоянии.
 

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