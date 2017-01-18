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18. 01. 2017

Битва за расчищенную парковку: минчанину ампутировали орган в паховой области

В Минске драка из-за расчищенного парковочного места закончилась ампутацией важного органа в паховой области пострадавшего и возбуждением уголовного дела в отношении его обидчика. Конфликт произошел 5 января на улице Авангардной, рассказали в Партизанском РУВД столицы.

49-летний минчанин расчистил во дворе дома парковочное место для автомобиля жены, которая должна была приехать с работы. Однако пока он относил лопату, на это место свою машину припарковал 33-летний сосед. Мужчина попросил его переставить автомобиль в другое место, но тот отказался. Завязалась драка.
 
Младший мужчина нанес оппоненту сильный удар в паховую область и область глаза. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему ампутировали орган в паховой области. Вскоре сотрудники милиции задержали минчанина, который избил соседа. Его действия квалифицированы по статье 155 УК (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.
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