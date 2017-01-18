В ФАП под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина‍

16 января 2017 года в фельшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского района после укола антибиотика скончалась 31-летняя женщина. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, назначены экспертные исследования, в том числе по содержимому ампулы.

В понедельник молодая женщина пришла в ФАП и пожаловалась на плохое самочувствие. Врач диагностировал у нее острое респираторное заболевание и назначил таблетки. Тогда женщина достала ампулу с антибиотиком, которую принесла с собой, и попросило вколоть ей лекарство.

Предварительно установлено, что фельдшер убедился, что в ампуле антибиотик, и сделал укол. Впоследствии женщине резко стало плохо. Спасти ее не удалось ни медработникам ФАПа, ни скорой помощи. Пациентка скончалась на месте. У погибшей остались двое маленьких детей.