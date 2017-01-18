Житель Городка запретил парню встречаться с дочерью, а тот поджег его машину

В Городке (Витебская область) местный житель запретил 21-летнему парню встречаться с дочерью, а тот в ответ поджег его автомобиль Mazda CX7. По факту умышленного повреждения имущества, совершенного общеопасным способом, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В областном управлении СК отметили, что автомобиль Mazda подожгли около половины седьмого утра 10 января. Он был припаркован во дворе дома по улице Пролетарская. 42-летнему владельцу был причинен ущерб в размере более шести тысяч рублей.

В поджоге машины подозревается 21-летний житель Городка. Правоохранители установили, что накануне ночью парень пил из-за того, что мужчина запретил ему встречаться с его дочерью. По предварительным данным, он вылил бутылку бензина на крышу машины, поджег жидкость и ушел. Расследование уголовного дела продолжается.