МТЗ проведет тракторное ралли Париж-Мосар в Витебской области

Минский тракторный завод организует ралли для тракторов, которым предстоит проехать по бездорожью от деревни Париж до деревни Мосар в Витебской области. Точная дата мероприятия еще неизвестна. Организаторы предполагают, что ралли состоится в последние выходные января – 27 или 28 числа.

Маршрут гонки тракторов «Париж-Мосар» будет проходить по двум района (Поставскому и Глубокскому). Расстояние составляет около 12 километров. Финишная черта будет проходить возле костела в Мосаре, где зрители смогут наблюдать на большом экране за онлайн-трансляцией гонки. В воздух запустят квадрокоптеры, которые будут снимать гонку. После окончания гонки состоится церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Организаторы предполагают, что проведение ралли Париж – Мосар будет способствовать улучшению имиджа предприятия и повышению престижа профессии тракториста.