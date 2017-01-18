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18. 01. 2017

Видеоблогер из Гомеля раздевал девочек-подростков по скайпу

В Гомеле сотрудники милиции проверяют деятельность местного видеоблогера Андрея Бурима, который раздевал по скайпу несовершеннолетних девочек на глазах у десятков тысяч подписчиков его ютуб-канала. Проверка началась после того, как ряд интернет-ресурсов и социальные сети подхватили опубликовали информацию о непристойных эфирах «Раздеваем девочек по скайпу».

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Андрей Бурим, студент одного из гомельских вузов, транслировал живые эфиры с обнаженными подписчицами. Многие из них были несовершеннолетними. В процесс общения по скайпу блогер уговаривал девушек раздеться, подсказывал, как и какие вещи нужно снять. Переговоры и раздевания происходили в прямом эфире.
 
После разоблачительного видеоролика российского блогера Айдэна о том, каким образом юный видеоблогер из Гомеля добивается популярности в интернете, милиция начала проводить проверку. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
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