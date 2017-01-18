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18. 01. 2017

Налоговая Рогачева: связи между суицидом женщины и письмом о тунеядстве нет

Сотрудники налоговой инспекции Рогачева заявили, что связи между самоубийством местной жительницы и получением извещения об уплате налога на «тунеядство», нет. По словам начальника инспекции Сергея Козлова, извещение ей направили уже после трагедии.

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«Она ушла из жизни 4 ноября, а письмо ей направили 25 ноября. Поэтому здесь нет никакой связи. Сначала не стало человека, а потом уже пришло сообщение», - цитирует Сергея Козлова «Еврорадио». По его словам, женщина, которая совершила суицид, не работала в течение трех лет.
 
Накануне «Рогачёв Онлайн» сообщил, что жительница города покончила с собой после того, как ей пришло письмо о необходимости заплатить сбор на финансирование госрасходов. Знакомые женщины сообщили изданию, что это извещение стало последней каплей, поскольку у нее было крайне тяжёлое материальное положение.
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