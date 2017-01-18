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18. 01. 2017

"Белпочта": сотрудники не доставляли фальшивые письма о "налоге на тунеядство"

Сегодня, 17 января, стало известно, что в конце прошлой недели некоторым жителям Минска положили в почтовые ящики поддельные извещения об уплате налога на тунеядство. Представители «Белпочты» прокомментировали этот инцидент.

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В частности, в РУП «Белпочта» поступила информация, что несколько жителей Заводского района Минска, которые обслуживаются в почтовом отделении №47, получили извещения о поступлении на их имя заказных писем с пометкой «Налоги». Люди стали разбираться и выяснилось, что ни налоговая инспекция, ни «Белпочта» здесь ни при чем.
 
«По итогам проверки установлено, что данные извещения сотрудниками «Белпочты» не распечатывались и не доставлялись», – сообщили представители предприятия. Сейчас работники почтовой службы записывают контактные данные граждан, получивших фиктивные извещения, успокаивают их и предупреждают, что эти извещения являются недействительными, пишет БелТА.
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