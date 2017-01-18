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18. 01. 2017

В Шкловской колонии повесился заключенный. СК проводит проверку

В прошлое воскресенье, 15 января, в исправительной колонии №17 в Шклове (Могилевская область) был найден повешенным 28-летний заключённый, осужденный на 12 лет за совершение убийства. Мужчина покончил с собой в камере штрафного изолятора колонии.

По факту гибели заключенного Следственный комитет проводит проверку, сообщила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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