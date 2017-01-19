Белстат: в 2016 году ВВП Беларуси сократился на 2,6%

В 2016 году валовой внутренний продукт Беларуси сократился на 2,6% и составил в текущих ценах 94,3 миллиарда рублей, или 97,4% к уровню предыдущего года. Об этом накануне, 18 января, сообщили в Национальном статистическом комитете.

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За прошлый год объем сельхозпроизводства вырос на 3,4% до 15,3 млрд рублей, а промышленного производства, наоборот, уменьшился на 0,4% до 79,4 млрд. Инвестиции в основной капитал снизились на 17,9% до 18,1 млрд рублей. Розничный товарооборот в прошлом году сократился на 4,1% до 36,2 млрд рублей, оптовый - на 10,4% до 64,8 млрд.

Ранее власти Беларуси предполагали, что в 2016 году рост ВВП составит как минимум 0,3%. Эта цифра была заложена в прогнозе социально-экономического развития республики. По планам правительства на 2017 год, валовой внутренний продукт должен вырасти на 1,7%.