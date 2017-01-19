В Борисове компания пьяных подростков избила и ограбила мужчину

12 января в Борисове четверо подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избили и ограбили мужчину. Сотрудники милиции быстро задержали несовершеннолетних налетчиков. В отношении них возбуждено уголовное дело за грабеж (по ч.2 ст. 206 УК Беларуси).

Расследование уголовного дела занимаются сотрудники Борисовского райотдела Следственного комитета. Поздно вечером 12 января группа пьяных подростков, 15-17 лет, избили на улице прохожего, чтобы завладеть его имуществом. Они украли у потерпевшего мобильный телефон, золотое кольцо и другие вещи.

После нападения несовершеннолетние скрылись, но сотрудники милиции вычислили их личности в кратчайший срок. Сейчас они находятся под стражей, сообщила представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.