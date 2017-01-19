Fiat въехал под грузовик под Дзержинском: водитель погиб, пассажиры в больнице

Недалеко от деревни Победное в Дзержинском районе 18 января погиб водитель автомобиля Fiat, который столкнулся с ехавшей в попутном направлении грузовой машиной МЗКТ. Четверых пассажиров, в том числе двух маленьких детей, госпитализировали в больницу.

По информации МВД Беларуси, авария произошла около 8 часов вечера 18 января возле деревни Победное. Автомобиль Fiat врезался в попутный грузовик и получил серьезные механические повреждения. Водитель, житель городского поселка Кореличи, от полученных травм скончался. Вместе с ним ехали его супруга, невестка, 8-летняя внучка и годовалый внук. Пострадавших положили в больницу.

Представители ОГАИ Дзержинского РОВД сообщили, что семья ехала в сторону Бреста из аэропорта. В это время была плохая видимость на дороге из-за густого тумана. Детей спасло то, что они находились в удерживающих креслах.