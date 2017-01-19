В Бресте таксист-бесправник врезался в учебную машину

В Бресте водитель автомобиля такси Toyota, лишенный прав, врезался в учебную машину Daewoo. ДТП произошло утром 18 января на улице Гродненской: 28-летний таксист выбрал неверную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем.

Учебное авто остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В этот момент сзади последовал удар – в него врезался таксист. Сотрудники ГАИ установили, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Удостоверение у него изъяли в 2016 году во время расследования дела о ДТП с участием пешехода. Сам брестчанин уверял, что об этом ничего не знает.

В отношении молодого человека составили два протокола, а Toyota доставили на штраф-стоянку.