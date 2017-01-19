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19. 01. 2017

В Беларуси планируют организовать производство квадрокоптеров

В 2017 году в Беларуси могут начать выпускать собственные квадрокоптеры. Их производство планируется наладить на базе Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук.

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Представители центра отметили, что белорусские дроны смогут осуществлять высококачественную съемку в формате Full HD на расстоянии до 5-10 километров. Предполагается, что квадрокоптеры смогут использовать министерства и ведомства, имеющие соответствующую лицензию.
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