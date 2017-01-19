ГАИ просит водителей быть внимательными из-за тумана и гололеда

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными при движении в связи с туманом и гололедицей на дорогах. Об этом сегодня, 19 января, сообщила старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

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Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Беларуси установится оттепельная погода с мокрым снегом, туманами и гололедицей на дорогах. По словам Анны Банадык, потепление создает дополнительные трудности участникам дорожного движения.

«В таких погодных условиях значительно ухудшается видимость и в несколько раз возрастает тормозной путь. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, а также наездов на пешеходов и велосипедистов», - отметила она.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ просит водителей выбирать скорость движения и дистанцию, учитывая состояние проезжей части, а также отказаться от необдуманных маневров и обгоно. При дожде и тумане особенно внимательными нужно быть при проезде перекрестков и пешеходных переходов, а в условиях ограниченной видимости нужно включать ближний свет фар.

Пешеходам следует крайне осторожно пересекать проезжую часть и не забывать про световозвращающие элементы.