Гомельчанин-"тунеядец" потребовал от налоговой счет на оказанные соцуслуги

Молодой гомельчанин Артем Бенько получил из налоговой инспекции извещение об уплате налога на тунеядство, и в ответ потребовал подробный отчет об оказанных ему социальных услугах. Он считает, что как плательщик имеет право знать, за что именно платит налог и куда пойдут его деньги.

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В начале 2015 года Артем Бенько занимался предпринимательством, но когда бизнес не задался, парень закрыл его и уехать жить к матери в Россию. А недавно он получил «письмо счастья» от налоговой, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Гомельчанин направил в налоговую инспекцию по Железнодорожному району Гомеля жалобу, в которой потребовал предоставить калькуляцию об оказанных социальных услугах, за которые ему выставили счет в 360 рублей. По его словам, любой гражданин является потребителем товаров и услуг, и, соответственно, плательщиком косвенных налогов и пошлин.

«Законодательство не обязывает меня, как физическое лицо, вести учет всех уплаченных налогов и пошлин. Вместе с тем, и в налоговой инспекции отсутствует калькуляция о полученных мною в течение 2015 года социальных услугах», - отметил Артем Бенько.