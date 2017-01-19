В Беларуси будет создан единый транспортный оператор

В Беларуси планируется создать единый транспортный оператор, чтобы сделать перевозку пассажиров более комфортной и дешевой. Для достижения этой цели рынок пассажирских перевозок будет перераспределен, сообщает телеканал ОНТ.

Единый транспортный перевозчик, который будет развивать сеть транспортных перевозок и сделает ее более выгодной. Введение новой схемы позволит улучшить транспортную сеть, снизить стоимость и повысить комфортность перевозок пассажиров. Предполагается, что негосударственных перевозчиков обяжут работать и на невыгодных направлениях, а не только на востребованных и приносящих прибыль.

Сейчас Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает соответствующий нормативный документ, чтобы соблюсти баланс интересов как транспортных компаний, так и пассажиров. Рассмотрение законопроект в парламенте может состояться весной.