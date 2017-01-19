В Гродно появятся поля для гольфа и школа по подготовке гольфистов

В Гродненской области планируется создать поля для гольфа и открыть первую в стране школу для подготовки гольфистов. Об этом стало известно сегодня, 19 января, на открытии гольф-клуба на базе молодежного центра «Гродно».

В частности, в Гродно могут соорудить открытую площадку для мини-гольфа, а на Августовском канале обустроить поле для большого гольфа. Кроме того, в областном центре появится первая в Беларуси спортивная школа по подготовке гольфистов, о чем сегодня сообщил председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин. По его словам, инициативу развития гольфа в Гродненской области восприняли положительно.

«Гольф-клуб - лишь первый шаг. В дальнейшем тут планируют построить площадку под открытым небом, полноценное поле на Августовском канале…. Прорабатывается вопрос о создании площадок для мини-гольфа также в Скиделе, Новогрудке, Лиде и неподалеку от Мирского замка в Корелическом районе», - цитируего его БелТА

Площадка для мини-гольфа под открытым небом появится возле кинотеатра «Октябрь» в Гродно. Играть там можно будет в теплую пору года, а зимой перемещаться в гольф-клуб под крышей молодежного центра «Гродно». Также для любителей гольфа будет обустроено большое поле в районе Августовского канала. Ожидается, что по стоимости эта игра будет доступна всем желающим.