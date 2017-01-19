Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 16:20
-6°C
Завтра +2°C
-6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

В Гродно появятся поля для гольфа и школа по подготовке гольфистов

В Гродненской области планируется создать поля для гольфа и открыть первую в стране школу для подготовки гольфистов. Об этом стало известно сегодня, 19 января, на открытии гольф-клуба на базе молодежного центра «Гродно».

В частности, в Гродно могут соорудить открытую площадку для мини-гольфа, а на Августовском канале обустроить поле для большого гольфа. Кроме того, в областном центре появится первая в Беларуси спортивная школа по подготовке гольфистов, о чем сегодня сообщил председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин. По его словам, инициативу развития гольфа в Гродненской области восприняли положительно.
 
«Гольф-клуб - лишь первый шаг. В дальнейшем тут планируют построить площадку под открытым небом, полноценное поле на Августовском канале…. Прорабатывается вопрос о создании площадок для мини-гольфа также в Скиделе, Новогрудке, Лиде и неподалеку от Мирского замка в Корелическом районе», - цитируего его БелТА.
 
Площадка для мини-гольфа под открытым небом появится возле кинотеатра «Октябрь» в Гродно. Играть там можно будет в теплую пору года, а зимой перемещаться в гольф-клуб под крышей молодежного центра «Гродно». Также для любителей гольфа будет обустроено большое поле в районе Августовского канала. Ожидается, что по стоимости эта игра будет доступна всем желающим.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.