СК: жительница Рогачеве повесилась не из-за письма о тунеядстве‍

19.01.2017 года в Управлении Следственного комитета по Гомельской области опровергли информацию о том, что 54-летняя жительница Рогачева покончила с собой из-за полученного извещения из налоговой об уплате налога на тунеядство. Как сообщила представитель УСК Мария Кривоногова, причиной суицида стала депрессия, обостренная злоупотреблением алкоголя.

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По словам Марии Кривоноговой, женщина не работала около двух лет, но в качестве безработной в отделе занятости населения не регистрировалась. Длительное время она злоупотребляла спиртными напитками, несколько раз кодировалась и ранее уже высказывала намерение совершить самоубийство.

В УСК отмечают, что женщину нашли повешенной в 3 ноябре 2016 года, и «достоверно установлено, что при жизни женщина не получала извещение об уплате сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год». Женщина проживала одна в бывшем родительском доме, ее муж умер несколько лет назад, дочь уехала работать в Россию, а сын находится в местах лишения свободы. В крови умершей был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,3 промилле.

«Причиной суицида стало депрессивное состояние, обостренное злоупотреблением спиртными напитками. В ходе проверки не установлено данных, свидетельствующих о доведении кем-либо женщины до самоубийства», - заключили в УСК.