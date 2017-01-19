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19. 01. 2017

Минск и Рига подали совместную заявку на проведение ЧМ по хоккею

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в четверг, 19 января, сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский. Таким образом, белорусы и латыши поспорят за право проведения турнира с Финляндией.

Сегодня в Минске стороны подписали соглашения о совместном проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году. «Учитывая имеющийся опыт в проведении международных соревнований, мы были бы рады, чтобы чемпионат в 2021 году прошел в Минске и Риге», - отметил мэр Минска Андрей Шорец.
 
Его коллега Нил Ушаков рассказал про политический смысл совместной заявки Минска и Риги, и важный сигнал для укрепления взаимоотношений Беларуси и Европейского союза. Окончательное решение о месте проведения мирового форума будет принято 19 мая этого года на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.
 
И Рига, и Минск ранее принимали чемпионаты мира по хоккею. Столица Латвии сделала это в 2006 году, Беларуси - в 2014-м.
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