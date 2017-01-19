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19. 01. 2017

20 и 21 января на трассе Минск - Гродно ограничат скоростной режим

Источник фото: abw.by

В пятницу и субботу, 20-21 января, на некоторых участках автодороги М6 Минск – Гродно будут проходить дорожные работы. В связи с этим скоростной режим на трассе будет ограничен, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

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В ближайшие два дня на автодороге М6 продолжатся работы по проезжей части от снега. Сброс снежного вала с разделительной полосы будут производить 20 января на участке с 10 по 33 километр, а 21 января на участке с 33 по 57-й. «На время производства работ скоростной режим будет регулироваться с помощью временных знаков», - отметили в Минтрасе.
 
Дорожные службы принесли автомобилистам извинения за временные неудобства и напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать дорожные и метеорологические условия и по мере необходимости снижать скорость, вплоть до остановки транспортного средства.
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