Синоптики: 20 января потеплеет до +3°, но в воскресенье снова подморозит

В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса из Западной Европы, сообщает Белгидрометцентр. После непродолжительных морозов установится оттепель. Завтра, 20 января, температура воздуха днем местами поднимется до плюс 3 градусов.

По сведениям синоптиков, в пятницу ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами образуется туман, на дорогах гололедица. Ветер будет западного направления, порывистый. Температура воздуха ночью составит 0 – минус 7 градусов, днем – от минус 2 до плюс 3. Атмосферное давление будет падать.

В субботу, 21 января, в большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 22 января, местами возможен небольшой снег, гололедица, ветер будет слабый. Ночью подморозит до минус 2-9 градусов, по северо-востоку до минус 12, днем температура воздуха будет от 0 до 5 градусов ниже нуля, по западу до плюс 2.