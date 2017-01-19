Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 19:22
-6°C
Завтра +2°C
-6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

Домрачева финишировала 27-й в индивидуальной гонке в Антхольце

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева финишировала 27-й в индивидуальной гонке на 15 километров на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсменка допустила шесть промахов, четыре - на втором огневом рубеже и два - на четвертом.

В итоге Дарья пришла к финишу под 27-м номером, отстав от победительницы немки Лауры Дальмайер, которая прошла дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. с двумя промахами на стрельбище, на 4 мин. 21,7 сек. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье (+3,8 сек.; 1 промах), третье – итальянка Алексия Рунггальдьер (+46,0 сек.; 1).
 
Из белорусских биатлонисток лучшей стала Надежда Скардино, занявшая 16-е место (+2 мин. 42,3 сек.; 2 промаха). Дарья Юркевич заняла 52-е место, Ирина Кривко - 78-е, Надежда Писарева - 82-е место. «Гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути», - отметила после соревнования Дарья Домрачева.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Биатлон
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.