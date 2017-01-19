Избитый житель Гродно две недели в реанимации: СК ищет свидетелей

33-летний житель Гродно после драки вторую неделю находится в реанимации. Тем временем гродненские следователи проводят расследование и призывают отозваться очевидцев тяжкого преступления.

Драка между двумя жителями Гродно произошла около 00:40 4 января возле магазина «Алми» на улице Лиможа. В ходе конфликта пьяный 25-летний парень нанес не менее одного удара локтем в голову 33-летнему мужчину, от чего тот упал на тротуарную плитку.

Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Он продолжает находиться в реанимации, и врачи принимают меры для спасения его жизни.

Гродненские следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. Подозреваемого задержали. Медосвидетельствование показало у него более 1,7 промилле алкоголя в крови.

Следователям пока не удалось установить личности трех молодых парней и двух девушек, на глазах у которых произошло преступление. Они просят очевидцев отозваться, чтобы оказать помощь в расследовании. Позвонить можно по телефонам: 8 (0152) 72-42-32 или 102.