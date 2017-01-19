В Барановичах отец семерых детей проиграл суд и покончил с собой

В Барановичах бизнесмен, отец семерых детей, проиграл суд и покончил жизнь самоубийство. Его супруга рассказала, что трагедии предшествовали финансовые проблемы в их фирме. Инцидент произошел на прошлых выходных, 14 января.

По словам женщины, они прожили в браке более 13 лет и родили четверо детей. От предыдущих жен у покойного было еще трое детей. Трагический случай произошел после многочисленных проверок компании, соучредителями которой числились две супруги бизнесмена, и суда.

В первой половине 2016 году в фирме прошло 8 проверок. «Все выявленные нарушения несущественные и были устранены в отведенный срок», - говорит вдова. По нарушениям состоялся судебное заседание, результатом которого стал штраф в размере 350 базовых величин (7350 рублей). Однако проверки на этом не закончились – их проводили милиция и Департамент финансовых расследований, якобы по заявлениям первой жены, пишет пишет «Наша Нiва»

«Мужа эта ситуация сильно подкосила. Он не мог поверить, что люди, которым он всю жизнь помогал, могут так жестоко и бесчеловечно с ним обращаться», - рассказала она и добавила, что нервы у мужа не выдержали и он совершил суицид.