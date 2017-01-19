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19. 01. 2017

Беларусь и Латвия могут ввести безвизовый режим при проведении ЧМ по хоккею

Источник фото: belapan.com

Сегодня, 19 января, стало известно, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение у себя чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в случае ее удовлетворения власти государства могут подумать о введении безвизового режима во время проведения турнира.

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«Учитывая шаги, которые Беларусь делает навстречу Евросоюзу, то к 2021 году безвизовый режим не выглядит фантастическим», - отметил мэр латвийской столицы.
 
Также Нил Ушаков рассказал, что расценивает подачу совместной заявки не только как спортивный ход, но и как важный шаг в отношениях между Беларусью и Европейским союзом, передает ТАСС.
 
«Будем держать кулачки, чтобы наша заявка выиграла, нам вместе удалось бы провести турнир на высоком уровне», - сказал он.
 
19 января руководители хоккейных федераций Беларуси и Латвии – Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис – подписали соглашение о совместной заявке на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею. Единственным соперником в борьбе за право принять мировое первенство является Финляндия. 

 

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