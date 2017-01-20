В Смолевичах произошел пожар на складе предприятия «Белдортехника»

Утром 19 января в Смолевичах в производственном корпусе ОАО «Белдортехника» произошел пожар в покрасочной камере. Сообщение о ЧП на складе малярной продукции предприятия поступило в службу МЧС в 9:48.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что в покрасочном цеху загорелся утеплитель покрасочного помещения, после чего воспламенились отложения краски на стенках стационарной камеры. До их прибытия работники предприятия пытались самостоятельно справиться с пожаром с помощью гнетушителей. 40 человек было эвакуировано.

В МЧС сообщили, что огонь повредил утеплитель вспомогательной покрасочной камеры и металлические конструкции воздуховода вытяжной вентиляции. Никто не пострадал.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Рассматриваются версии о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и о нарушении противопожарных требований при проведении огневых работ.