В Лунинце цыганка обокрала прихожан во время службы в церкви

В Лунинце (Брестская область) во время крещенской службы в Свято-Крестовоздвиженской церкви цыганка обокрала прихожан. Это произошло утром 19 января, сообщили в Лунинецком РОВД.

После службы в храме четыре женщины, в том числе три пенсионерки, обнаружили пропажу своих кошельков и обратились в милицию. В общей сложности они недосчитались более 160 рублей. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили и разыскали воровку. Ею оказалась 42-летняя цыганка, проживающая в одной из деревень Мозырского района.

Оказалось, что женщина забрала деньги и выбросила кошельки на территории церкви, а затем поспешила на вокзал, чтобы уехать домой. Злоумышленницу задержали в поезде Лунинец-Калинковичи на железнодорожной станции Микашевичи. Часть похищенных денег изъяли.

В отношении цыганки следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Женщине, которая ранее уже была судима за кражу, грозит до трех лет лишения свободы.