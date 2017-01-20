В Беларуси к шестому школьному дню подключат учителей-предметников

К шестому школьному дню подключат весь учительский состав, в том числе учителей-предметников. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, который 19 января посетил Гацуковскую среднюю школу в Слуцком районе и подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день.

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По субботам в школах будут работать не только классные руководители и педагоги-психологи, но и учителя-предметники. В этот день для учащихся и их родителей планируется проводить консультации по учебным предметам, чтобы дети лучше усвоили материал, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

«Такая форма, как консультации с родителями по вопросам обучения детей выносится на шестой школьный день, так как функция родителей в образовательном процессе очень важна», - отметил Игорь Карпенко и добавил, что если у ребенка не получается освоить тот или иной материал, то родители должны поговорить об этом с учителем, чтобы общими усилиями решить эту проблему.

В шестой школьный день также планируется проводить мероприятия для родителей - консультирование по вопросам обучения, тренинги учащихся и родителей специалистами СППС. Учителя-предметники должны в этот день работать с детьми. Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов факультативных занятий по субботам позволит разгрузить основную учебную неделю. Можно организовывать предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия.

При этом программу шестого школьного дня будут разрабатывать сами учебные заведения. Именно в школах будут определять и то, как рационально привлечь учителей-предметников. В ближайшее время начнется проведение мониторинга работы школ, чтобы скорректировать содержание их деятельности по субботам.