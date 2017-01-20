Проводница поезда Калининград-Москва пыталась провезти 20 шкурок норки

Проводница поезда Калининград-Москва пыталась нелегально провезти через белорусскую границу 20 шкурок норки. Чтобы незадекларированный товар не нашли сотрудники Ошмянском таможни, женщина спрятала его под холодильником в купе.

Как сообщили 20 января в Государственном таможенном комитете, проводница поезда Калининград – Москва заявила таможенникам, что у нее нет незаконно перемещаемого товара. Однако при осмотре вагона в служебном купе под холодильником нашелся полиэтиленовый пакет, в котором находилось двадцать шкурок норки черного цвета.

Весь товар был изъят, а в отношении женщины, гражданки Литвы, начат административный процесс.