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20. 01. 2017

Лукашенко про миграционные центры: "отстойника" в Беларуси быть не должно

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Александр Лукашенко прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов. Он предупредил, что никакого «отстойника» быть не должно. «Нам чужие мигранты здесь не нужны», - заявил глава государства при утверждении решения на охрану государственной границы в 2017 году.

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Александр Лукашенко отметил, что в средствах массовой информации некоторые наши «свядомыя» кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в «отстойник». Он подчеркнул, что не допустит никакого «отстойника» для мигрантов в Беларуси.
 
«Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию. Нам они здесь не нужны», - сказал белорусский лидер и добавил, что есть сейчас есть какая-либо опасность в связи с обустройством центров для мигрантов, этот процесс следует приостановить.
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