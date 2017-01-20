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20. 01. 2017

На БелАЭС готовятся к монтажу корпуса первого реактора

На площадке строительства Белорусской атомной электростанции готовятся к началу монтажа корпуса первого ядерного реактора, который недавно прибыл в Островец. Судьбу неиспользованного корпуса реактора, который был поврежден в начале июля 2016 года, будет решать генеральный подрядчик.

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На пресс-конференции по итогам SEED-миссии в БелАЭС в пятницу, 20 января, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил, что генподрядчик подготовил и согласовал с генеральным конструктором и всеми заинтересованными организациями техническое решение по применению прибывшего корпуса реактора на энергоблоке №1. 
 
В Минэнерго не знают о дальнейшей судьбе корпуса реактора, с которым в прошлом году случился инцидент. «Этот вопрос решается сегодня генподрядчиком», - отметил Михадюк.
 
В скором времени будет проведен входной контроль вновь прибывшего корпуса, и по его результатам будет принято решение о монтажных работах. Сейчас уже ведутся подготовительные работы для монтажа.
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