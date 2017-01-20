В Минске ищут парня, который раздел манекена и унес дорогое пальто

В Минске сотрудники милиции разыскивают молодого человека, который в торговом центре снял с манекена мужское пальто стоимостью 800 рублей и скрылся. Об этом 20 января сообщили в Центральном РУВД столицы.

Кража произошла в торговом центре на проспекте Победителей в Минске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что молодой человек зашел в ТЦ не один, а с компанией. Находясь возле торгового павильона, он снял с манекена пальто, надел его на свою куртку и стремительно ушел.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК. В РУВД просят всех, кто узнал молодых людей на фотографии, обращаться по телефонам 8-033-334-82-00, 288-02-02. Конфиденциальность гарантирована.