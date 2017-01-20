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20. 01. 2017

В Бресте пьяный водитель бегал от ГАИ, а потом съел протокол‍

На Крещение пьяный водитель из Ивановского района приехал в Брест, чтобы окунуться в прорубь. Мужчина бросил свой автомобиль Audi A6 прямо на перекрестке и отправился с другом приобщиться к таинству водокрещения. А после задержания сотрудникам ГАИ он попытался съесть протокол.

Подробности случившегося рассказали в ГАИ Брестской области. Вечером 19 января 42-летний житель деревни Тышковичи с другом на машине Audi приехал к Гребному каналу, чтобы окунуться в прорубь. При этом водитель оставил машину прямо на перекрестке возле водоканала. После купания мужчинам пришлось убегать от сотрудников ГАИ, которые заметили их неадекватное состояние. 
 
После недолгой погони мужчины выбежали из машины и бросились бежать куда глаза глядят. Инспекторы оказались проворнее и быстро задержали нарушителей. Однако те решили не сдаваться и оказались активное сопротивление, в связи с чем сотрудникам милиции пришлось применить физическую силу и спецсредства. Но и это не успокоило водителя. 
 
При оформлении административных материалов он внезапно схватил протокол допроса и стал его активно запихивать в рот. Часть успел съесть, а часть милиционеры успели вытащить.  В крови нарушителя выявили 2,5 промилле алкоголя. К тому же у мужчины не было водительских прав – в 2005 и 2008 году он их лишался зза нетрезвое вождение и оставление места ДТП.
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