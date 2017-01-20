Родители могут помогать школе деньгами, но лишь перечисляя их на счет - Минобразования

Родители могут помогать учебным заведениям (детскому саду, школе, гимназии) финансово, но лишь путем перечисления деньги на специальный счет. Об этом 20 января сообщила пресс-секретарь Министерства образования Юлия Бородун, комментируя постановления, разграничивающие функции попечительского совета и родительского комитета.

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Она обратила внимание, что родительский комитет не имеет права собирать наличные деньги на нужды учреждения образования. «Если родители хотят перечислить деньги школе, они могут это сделать добровольно только через банк и по соглашению с попечительским советом», - отметила Юлия Бородун.

По словам специалиста, речь идет о так называемых сборах на закупку питьевой воды, бумаги для принтера, ремонта в классе и так далее. При этом руководитель учреждения образования или попечительский совет не должны просить у родителей учащихся никакие квитанции.

Отныне все финансовые вопросы будут решаться только через попечительский совет. А если родители захотят помочь школе (детскому саду и т.д.), попечительский совет предоставит расчетный счет, на который можно перечислить средства.

Источник: БелТА