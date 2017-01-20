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20. 01. 2017

В Лиде «воскресшая» енотовидная собака покусала 2-летнего малыша

В Лиде мужчина дал своему двухлетнему сыну поиграть с «мертвой» енотовидной собакой, а она «воскресла» и покусала малыша. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.

7 января в Лидскую районную больницу поступил двухлетний мальчик с жалобой на укус животного,  предположительно, енотовидной собаки. Травма не сильно серьезная – небольшие повреждения губы. Врачи назначили ребенку курс антирабических препаратов - прививки против бешенства.
 
По факту укуса диким животным малыша инспекторы природоохраны проводят проверку. Житель Лиды рассказал, что якобы увидел на обочине мертвое животное, решил подобрать и отвезти ветеринару.
 
По дороге он заехал домой, чтобы переодеться. Рассказал о случившемся супруге и сыну, а затем показал животное. Однако зверь внезапно ожил и укусил ребенка. После этого мужчина выпустил его в лес, поэтому установить вид животного не представляется возможным.
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