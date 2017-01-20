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20. 01. 2017

Беларусь решила выдать российского блогера Лапшина Азербайджану

20.01.2017 года стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции российского блогера Александра Лапшина в Баку, где ему грозит тюремный срок за незаконное посещение Нагорного Карабаха. «Принято постановление о выдаче Лапшина по запросу Азербайджана», - сообщил представителя ведомства Петр Киселев.

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По его словам, Генпрокуратура изучила материалы, предоставленные азербайджанской стороной. Затем было принято решение о выдаче Александра Лапшина, пишет РИА «Новости». Российский консул в Беларуси Игорь Карякин говорит, что российской дипмиссии еще не сообщили о принятом решении.
 
Как ранее писал Телеграф, российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года. Основанием для этого стал запрос властей Азербайджана, где он включен в «черный список» за незаконное посещение Нагорно-Карабахской республики.  
 
В июне Лапшин сумел въехать в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Это и стало причиной объявления мужчины в международный розыск. По законодательству Азербайджана ему грозит до восьми лет лишения свободы за за нарушение закона о госгранице и миграционного кодекса.
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