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20. 01. 2017

Сегодня белорусы выберут своего представителя на "Евровидение-2017"

Источник фото: БелТА

Сегодня в 22:00 начнется финал национального отбора на «Евровидение-2017». За право представить Беларусь на европейском песенном конкурсе будут бороться 13 исполнителей и музыкальных групп.

Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победителем станет участник, который наберет максимальное количество баллов по результатам голосования жюри и зрителей.
 
В Белтелерадиокомпании сообщили, что стоимость звонка или СМС за понравившегося участника будет стоить 50 копеек. Свой голос можно будет отдать путем звонка на номер 8−810−101−05-ХХ (ХХ — номер понравившегося исполнителя) или SMS-сообщения на номер 2883, в котором нужно указать номер исполнителя.
 
Участники финального отбора будут выступать в таком порядке:
 
1. Июль (Юлия Коренюк);
2. Александра Ткач;
3. Владислав Курасов;
4. группа NAVI
5. Isaac Nightingale (Вадим Капустин);
6. Kattie (Екатерина Рудницкая);
7. группа Nuteki;
8. группа Napoli;
9. Никита Ходас;
10. Анжелика Пушнова;
11. Анастасия Шеверенко;
12. Lermont x Julic;
13. группа PROвокация.
 
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