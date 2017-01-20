Сегодня белорусы выберут своего представителя на "Евровидение-2017"

Сегодня в 22:00 начнется финал национального отбора на «Евровидение-2017». За право представить Беларусь на европейском песенном конкурсе будут бороться 13 исполнителей и музыкальных групп.

Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победителем станет участник, который наберет максимальное количество баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

В Белтелерадиокомпании сообщили, что стоимость звонка или СМС за понравившегося участника будет стоить 50 копеек. Свой голос можно будет отдать путем звонка на номер 8−810−101−05-ХХ (ХХ — номер понравившегося исполнителя) или SMS-сообщения на номер 2883, в котором нужно указать номер исполнителя.

Участники финального отбора будут выступать в таком порядке:

1. Июль (Юлия Коренюк);

2. Александра Ткач;

3. Владислав Курасов;

4. группа NAVI

5. Isaac Nightingale (Вадим Капустин);

6. Kattie (Екатерина Рудницкая);

7. группа Nuteki;

8. группа Napoli;

9. Никита Ходас;

10. Анжелика Пушнова;

11. Анастасия Шеверенко;

12. Lermont x Julic;

13. группа PROвокация.