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20. 01. 2017

В Витебске задержали хулигана, который оказался еще и насильником

В Витебске сотрудники милиции задержали за хулиганство 27-летнего безработного местного жителя, который оказался насильником. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 22-летней витебчанки, сообщили 20 января в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Мужчину задержали за хулиганство. В ходе расследования выяснилось, что в ноябре 2015 года он, находясь в своей квартире, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 22-летней жительницы Витебска. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.167 УК.
 
Задержанный находится под стражей.
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