СК: водитель фуры, сбившего на М1 эвакуаторщика, говорил по телефону

20 января УСК по Минской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели водителя эвакуатора под колесами фуры на трассе М1. Следователи выяснили, что 29-летний водитель автопоезда во время движения разговаривал по телефону.

Трагическое ДТП произошло ночью 16 сентябре прошлого года на 387-м километре трассы М1 Брест-Минск-граница России в Смолевичском районе. Водитель седельного тягача Volvo сбил водителя эвакуатора Fiat Iveсo, который находился возле машины с включенной аварийной световой сигнализацией. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Следователи установили, что водитель фуры мог своевременно заметить потерпевшего, одетого в светоотражающий жилет. Однако он отвлекся на беседу по телефону.

Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.