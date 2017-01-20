Лукашенко: отмена виз не означает отмену пограничного контроля

Отмена виз не означает отмену пограничного контроля на границе Беларуси. Об этом на совещании 20.01.2017 года заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя введение пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств, прибывающих через Национальный аэропорт Минск.

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По словам Александра Лукашенко, указ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен. Поэтому какие-либо риски от отмены виз для Беларуси и сопредельных стран не должно возникнуть.

Также президент отметил, что некоторые критики такого решения в СМИ специально нагнетают обстановку. «Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть», - подчеркнул он и высказал мнение, что «вой и вопли» со стороны некоторых соседей - попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил.

«Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право - предоставлять людям других стран въезжать и выезжать из страны», - заключил белорусский лидер.