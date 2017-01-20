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20. 01. 2017

В Бресте пьяный водитель скрывался от ГАИ, а затем съел протокол

В четверг, 19 января 2017 года, в Бресте произошел забавный случай. Пьяный водитель попытался спастись от сотрудников ГАИ бегством, а когда его задержали, набросился на протокол опроса, намереваясь его съесть. Подробности случившегося сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Двое жителей Ивановского района приехали в Брест, чтобы окунуться в прорубь на Гребном канале. Водитель оставил свою «Ауди» прямо на перекрестке и отправились купаться. Когда мужчины вернулись, возле машины их уже ждали сотрудники ГАИ. Однако водитель не согласился с их требованиями и попытался скрыться на автомобиле.
 
Погоня завершилась  во дворе дома по улице Мытная. Водитель и пассажир выскочили из машины с криками «Это не я был за рулем!» и бросились бежать в разные стороны. Вскоре их догнали и задержали. Оказалось, что водитель не только не имел при себе прав, но еще и был сильно пьян – медосвидетельствование показало у него 2,5 промилле.
 
А во время оформления административных материалов водитель схватил протокол и запихал себе в рот, пытаясь его съесть. Сотрудники ГАИ успели спасти половину документа. В отношении 42-летнего жителя деревни Тышковичи составили три протокола.
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