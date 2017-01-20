Прокурор запросил для газовщиков 4 года колонии-поселения за гибель людей в Борисове

Государственный обвинитель попросил суд приговорить двух слесарей-газовщиков, которые проходят в качестве обвиняемых по делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове, к четырем годам колонии-поселения. Судебные прения состоялись сегодня, 20 января.

Два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения филиала «Борисовгаз» обвиняются в причинении смерти по неосторожности. За это прокурор попросил суд наказать их лишением свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении. По его мнению, в качестве смягчающего обстоятельства следует учитывать наличие у обвиняемых несовершеннолетних детей.

Кроме того, гособвинитель попросил удовлетворить иски о компенсации морального вреда, исходя из принципа справедливости и разумности. Напомним, родственники погибших, которые на суде являются потерпевшими, предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому. Некоторые просят возместить понесенные по делу расходы, а также расходы на погребение.

Трагический случай произошел в Борисове в конце января прошлого года. В одной из квартир многоэтажки нашли тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже – супругов и двух детей, 10 и 17 лет. Во время расследования выяснилось, что они погибли от отравления угарным газом. Причиной трагедии стала неисправная газовая колонка и то, что в квартире погибших была плохая вентиляция.