Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2017, пятница, 21:10
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
20. 01. 2017

Прокурор запросил для газовщиков 4 года колонии-поселения за гибель людей в Борисове

Государственный обвинитель попросил суд приговорить двух слесарей-газовщиков, которые проходят в качестве обвиняемых по делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове, к четырем годам колонии-поселения. Судебные прения состоялись сегодня, 20 января.

Два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения филиала «Борисовгаз» обвиняются в причинении смерти по неосторожности. За это прокурор попросил суд наказать их лишением свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении. По его мнению, в качестве смягчающего обстоятельства следует учитывать наличие у обвиняемых несовершеннолетних детей. 
 
Кроме того, гособвинитель попросил удовлетворить иски о компенсации морального вреда, исходя из принципа справедливости и разумности. Напомним, родственники погибших, которые на суде являются потерпевшими, предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому. Некоторые просят возместить понесенные по делу расходы, а также расходы на погребение.
 
Трагический случай произошел в Борисове в конце января прошлого года. В одной из квартир многоэтажки нашли тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже – супругов и двух детей, 10 и 17 лет. Во время расследования выяснилось, что они погибли от отравления угарным газом. Причиной трагедии стала неисправная газовая колонка и то, что в квартире погибших была плохая вентиляция.
 
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.