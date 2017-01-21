От Беларуси на «Евровидение-2017» поедет группа Naviband

Группа Naviband победила в финале национального отборочного тура, прошедшего 20 января, и получила право представлять Беларуси на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2017 года в Киеве. Участники музыкального коллектива, Артем Лукьяненко и Ксения Жук, будут исполнять белорусскоязычную песню «Гiсторыю майго жыцця».

Всего в финале национального отбора участвовали 13 конкурсантов. Группа Naviband набрала наибольшее количество голосов и обошла таких исполнителей, как NUTEKI, NAPOLI, группа PROвокация и др. Стоит отметить, что мнения зрителей и жюри не совпало: первые поставили Navi на пятое место (6 баллов), но жюри вывело их на первое (12 баллов). При этом зрители отдали свое предпочтение группе PROвокация, но жюри поставило ей ноль баллов.

Победитель получил стилизованное «евровизионное» хрустальное сердце от завода «Неман».Таким образом, на «Евровидении» впервые прозвучит песня на белорусском языке.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве (Украина) с 9 по 13 мая.