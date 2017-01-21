Взрыв в Мачулищах: шесть гаражей разрушены, есть пострадавший

Вечером 20 января на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист» на улице Связистов в городском поселке Мачулищи прогремел взрыв. В результате ЧП шесть гаражей были разрушены, один человек пострадал и был госпитализирован в больницу.

Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщение о взрыве с последующим пожаром на территории гаражного кооператива поступило в службу 101 около 16:40. Взрывом были разрушены шесть гаражей, три на нижней и три на верхнем уровнях. Шесть легковых автомобилей оказались повреждены.

Один человек пострадал, его забрали в больницу. У 32-летнего мужчины были диагностированы ожоги первой-третьей степени (13% поверхности тела) и травмы разной степени тяжести. Причина взрыва устанавливается.