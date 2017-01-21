Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 10:50
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
21. 01. 2017

Взрыв в Мачулищах: шесть гаражей разрушены, есть пострадавший

Источник фото: abw.by

Вечером 20 января на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист» на улице Связистов в городском поселке Мачулищи прогремел взрыв. В результате ЧП шесть гаражей были разрушены, один человек пострадал и был госпитализирован в больницу.

Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщение о взрыве с последующим пожаром на территории гаражного кооператива  поступило в службу 101 около 16:40. Взрывом были разрушены шесть гаражей, три на нижней и три на верхнем уровнях. Шесть легковых автомобилей оказались повреждены. 
 
Один человек пострадал, его забрали в больницу. У 32-летнего мужчины были диагностированы ожоги первой-третьей степени (13% поверхности тела) и травмы разной степени тяжести. Причина взрыва устанавливается.
 

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.