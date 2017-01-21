МАГАТЭ: Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании АЭС

20 января эксперты SEED-миссии МАГАТЭ завершили пятидневную миссию по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий в Беларуси. На пресс-конференции о предварительных итогах миссии глава Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегож Жентковски отметил, что Беларуси учла все внешние угрозы при проектировании атомной электростанции.

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Специалисты работали по нескольким направлениям - от исследования воздействия внешних факторов, в том числе природного и техногенного характера, до изучения проектных параметров Островецкой площадки. Также они обсудили, какие уроки белорусы извлекли из аварии на АЭС в японской Фукусиме. По словам Гжэгоша Ржэнтковского, Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся станции.

В предварительных выводах команда SEED миссии отметила, что параметры проекта станции учитывают характерные для площадки внешние угрозы, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, а также события, вызванные человеческим фактором. По мнению специалистов, программы мониторинга угроз, которые будут осуществляться на протяжении всего жизненного цикла станции, адекватны и задокументированы должным образом.

В свою очередь министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что Беларусь готова реализовать все предложения МАГАТЭ по итогам миссии SEED на Белорусской АЭС. Он отметил, что наша страны рассчитывает в сотрудничестве с МАГАТЭ создавать «безопасную, экологически чистую и экономически эффективную отрасль — атомную энергетику».

Итоговый доклад миссии SEED будет готов в течение 90 дней.