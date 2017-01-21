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21. 01. 2017

После смерти женщины в ФАПе Минздрав требует выписывать антибиотики в таблетках

После гибели женщины на ФАПе в деревне Тюрли Молодечненского района Министерство здравоохранения разослало во все свои учреждения рекомендательное письмо, в котором говорится об ограничении применения ряда антибиотиков при амбулаторном лечении. Врачам в поликлиниках и больницах рекомендуется отдавать предпочтение антибиотикам в таблетках для лечения на дому.

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В письме Минздрав рекомендует ограничить применение антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения – внутримышечно или внутривенно – свидетельствует о тяжести заболевания, поэтому в таких случаях пациента следует госпитализировать.  
 
«Отдавать предпочтение необходимо таблетированным формам приема антибиотиков, которых достаточно в аптеках», - отметили в министерстве.
 
Также Минздрав поручил учреждениям здравоохранения повторно изучить приказы 2014 и 2015 годов, чтобы более грамотно оказывать медпомощь и активизировать профилактику антибиотикорезистентности. По словам представителей ведомства, препарат «Цефтриаксон» продолжает использоваться при тяжелых и затяжных инфекциях, сепсисе, пишет БелТА.
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