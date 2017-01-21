После смерти женщины в ФАПе Минздрав требует выписывать антибиотики в таблетках

После гибели женщины на ФАПе в деревне Тюрли Молодечненского района Министерство здравоохранения разослало во все свои учреждения рекомендательное письмо, в котором говорится об ограничении применения ряда антибиотиков при амбулаторном лечении. Врачам в поликлиниках и больницах рекомендуется отдавать предпочтение антибиотикам в таблетках для лечения на дому.

В письме Минздрав рекомендует ограничить применение антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения – внутримышечно или внутривенно – свидетельствует о тяжести заболевания, поэтому в таких случаях пациента следует госпитализировать.

«Отдавать предпочтение необходимо таблетированным формам приема антибиотиков, которых достаточно в аптеках», - отметили в министерстве.