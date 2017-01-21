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21. 01. 2017

В Светлогорском районе повесился муж 15-летней молодой мамы

Источник фото: ranak.by

20 января в агрогородке Осташковичи в Светлогорском районе был найден повешенным 28-летний местный житель, который являлся отцом ребенка 15-летней школьницы, с которой они были расписаны. Мужчину нашли висящим в петле в собственном доме после того, как он не вышел на работу.

В 2015 году сельчанина осудили за сексуальную связь с несовершеннолетней девочкой. После нескольких свиданий 14-летняя жительница Осташковичей забеременела. Позже пара расписалась, у них родилась дочь. Однако их отношения не складывались. В октябре прошлого года девочка забрала ребенка и ушла от мужа.
 
«Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал. За что избивал? Просто так…», - цитирует молодую маму «Ранак». Также журналисты издания пообщались с соседями, которые отозвались о умершем положительно. По их словам, он не пил и исправно ходил на работу.
 
Накануне мужчина не вышел на работу. Председатель сельсовета приехал к нему домой, но дверь была заперта изнутри. Прибывшие на место работники МЧС вскрыли двери и обнаружили хозяина жилища повешенным.
 
В Светлогорском РОСК сообщили, что признаков насильственной смерти не было зафиксировано. По факту смерти мужчины проводится проверка.
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