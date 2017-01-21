В Светлогорском районе повесился муж 15-летней молодой мамы

20 января в агрогородке Осташковичи в Светлогорском районе был найден повешенным 28-летний местный житель, который являлся отцом ребенка 15-летней школьницы, с которой они были расписаны. Мужчину нашли висящим в петле в собственном доме после того, как он не вышел на работу.

В 2015 году сельчанина осудили за сексуальную связь с несовершеннолетней девочкой. После нескольких свиданий 14-летняя жительница Осташковичей забеременела. Позже пара расписалась, у них родилась дочь. Однако их отношения не складывались. В октябре прошлого года девочка забрала ребенка и ушла от мужа.

«Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал. За что избивал? Просто так…», - цитирует молодую маму «Ранак» . Также журналисты издания пообщались с соседями, которые отозвались о умершем положительно. По их словам, он не пил и исправно ходил на работу.

Накануне мужчина не вышел на работу. Председатель сельсовета приехал к нему домой, но дверь была заперта изнутри. Прибывшие на место работники МЧС вскрыли двери и обнаружили хозяина жилища повешенным.

В Светлогорском РОСК сообщили, что признаков насильственной смерти не было зафиксировано. По факту смерти мужчины проводится проверка.