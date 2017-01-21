МЧС уточнило информацию о взрыве в Мачулищах: пострадавших трое

21.01.2017 года в Минском областном управлении МЧС уточнили информацию о последствиях взрыва на территории гаражного кооператива в городском поселке Мачулищи. В результате взрыва, прогремевшего в одном из гаражей в пятом часу дня 20 января, пострадало три человека.

Сообщение о происшествии поступило в службу МЧС в 16:39 от очевидца. Взрывом были разрушены шесть кирпичных гаражей, расположенных в два яруса. Прибывшие на место происшествия спасатели тушили пожар и разбирали завалы. В результате ЧП были повреждены шесть автомобилей – «ВАЗ-2106», два Пежо (806 и 307), «Порше Кайен», «Фольксваген-Шаран» и «Форд-Сиерра».

Медики Республиканского отряда специального назначения МЧС оказали первую медицинскую помощь двум владельцам поврежденных гаражей. У одного диагностировали ушиб правого плеча и правого бедра, у второго - ушиб спины и ссадину правого уха. Оба от госпитализации отказались. Еще одному пострадавшему понадобилась госпитализация.

Скорая помощь увезла мужчину с множественными травмами с места происшествия в больницу. Его состояние оценивалось как средней тяжести.